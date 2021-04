Kenia suspende importación de vacunas COVID

NAIROBI.- En Kenia, algunos centros médicos privados han estado cobrando hasta 80 dólares por la vacuna rusa Sputnik V, mientras que los hospitales públicos ofrecen gratuitamente la vacuna AstraZeneca-Oxford facilitada por el programa COVAX, creado para países de escasos recursos.

En semanas recientes el gobierno keniano ha emprendido esfuerzos para ampliar su campaña de vacunación. Hasta ahora 160 mil 000 personas han sido vacunadas en más de un mes y más de un millón de dosis han sido aplicadas.

El presidente Uhuru Kenyatta se vacunó el 26 de marzo, tras anunciar restricciones al traslado y las concentraciones sociales debido a un aumento en los casos de coronavirus.

President Uhuru Kenyatta is suffocating and choking the Tangatanga cartel. Twitter DCI have unraveled the racket importing Sputnik-V and the usual suspects are involved! @ItsMutai pic.twitter.com/9YX2L6zBWz