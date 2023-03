Nueve personas murieron en un choque de dos helicópteros militares Black Hawk en Kentucky.

Nondice Thurman, vocera de Fort Campbell, dijo el jueves por la mañana que las muertes se produjeron la noche anterior en el suroeste de Kentucky durante una misión rutinaria de entrenamiento.

Los dos helicópteros HH-60 Black Hawk, que forman parte de la 101ra División Aerotransportada, chocaron en torno a las 22:00 del miércoles en el condado Trigg, Kentucky, según un comunicado de Fort Campbell.

“Nuestra prioridad ahora mismo son los soldados y sus familias afectadas” , añadió el comunicado.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, había dicho anteriormente que se preveían muertes y añadió que policía y servicios de emergencia habían acudido al lugar.

El suceso esta siendo investigado

“El choque ocurrió en un campo, una zona boscosa”, indicó en una conferencia de prensa la agente de la policía estatal de Kentucky Sarah Burgess. “En este momento no hay reportes de daños a viviendas”.

Fort Campbell se encuentra cerca de la frontera con Tennessee, unos 97 kilómetros (60 millas) al noroeste de Nashville, y el siniestro ocurrió en el condado de Trigg, Kentucky, en el municipio de Cadiz.

Nick Tomaszewski, que vive en Cadiz, dijo a WSMV-TV que suele ver helicópteros de Fort Campbell pasar sobre la zona, pero que le llamaron la atención los dos que volaban el miércoles.

“Dije a mi esposa ‘vaya, esos se ven muy cerca esta noche por lo que sea...’ un minuto después se cruzaron y hubo una gran explosión en el suelo, casi como fuegos artificiales. Y entonces toda la línea de árboles se iluminó” .

Los senadores de Kentucky observaron un minuto de silencio el jueves por la mañana en honor de las víctimas.

Dos pilotos de la Guardia Nacional de Tennesseee murieron el mes pasado cuando su helicóptero Black Hawk se estrelló junto a una autopista de Alabama durante unas maniobras.

Con información de AP.