Kim Jong-Un advierte ‘peligro de guerra nuclear’ en caso de invasión

Kim Jong Un, el mandatario norcoreano, hizo un llamado a sus fuerzas armadas para que estén en constante preparación de combate para frustrar los planes de sus enemigos para invadir a su país.

Así lo informo este martes la prensa estatal, mientras Estados Unidos, Corea del Sur y Japón llevaron a cabo un ejercicio naval trilateral para lidiar con las cambiantes amenazas nucleares de Pyongyang.

Las fuerzas militares de Estados Unidos y Corea del Sur han llevado a cabo por separado ejercicios bilaterales desde la semana pasada. Corea del Norte considera estos adiestramientos en los que se incluye la participación de soldados estadounidenses como un ensayo de invasión, aunque Washington y sus socios aseguran que sus maniobras son defensivas.

Kim mencionó los ejercicios de Estados Unidos y sus aliados, el despliegue de armas estadounidenses de mayor potencia hacia las aguas cercanas a la Península de Corea, y una reciente cumbre entre Washington, Seúl y Tokio en la que se concretó un acuerdo para impulsar la cooperación en materia de defensa para contrarrestar el programa nuclear de Corea del Norte.

Kim se refirió a Joe Biden, al presidente surcoreano Yoon Suk Yeol y al primer ministro japonés Fumio Kishida como “cabecillas de gángsteres (sic)” de los tres países.

O ditador norte-coreano Kim Jong-un visitou hoje o quartel-general da marinha. No seu discurso, frisou a necessidade do seu país estar preparado para uma "guerra nuclear contra os fascistas", uma referência aos EUA, Japão e Coreia do Sul.



O ditador esteve acompanhado pela sua… pic.twitter.com/HOahLd8db3