La Casa Blanca monitorea caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

Luego de que registrara la caída de redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram a nivel mundial, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que el gobierno de Estados Unidos ya está monitoreando el hecho.

Durante una conferencia, Jen Psaki, dijo que son conscientes de la situación.

La portavoz habló sobre la interrupción del servicio de las redes sociales más populares en el mundo que ha afectado a alrededor de 3.000 millones de personas.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/V2CDqQrniU