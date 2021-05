La desgracia persigue a la Reina Isabel; murió uno de sus perritos

INGLATERRA.- Según el diaro The Sun, la viuda de Inglaterra, la Reina Isabel II, ha sufrido otro dolor de corazón, pues falleció uno de los cachorros que le dieron para evitar que se sienta "deprimida y sola en el castillo".

Se llamada Fergus, uno de los dos cachorros que el príncipe Andrew le dio a su madre de 95 años cuando su esposo, el príncipe Felipe, se enfermó a principios de este año, murió durante el fin de semana.

El cruce de perro salchicha-corgi, conocido como "Dorgi", tenía sólo 5 meses, según indicó el medio, aunque no se reveló ninguna causa de muerte.

