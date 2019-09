La Policía británica tendrá acceso a los mensajes de Facebook y WhatsApp

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las plataformas de redes sociales con sede en EE.UU. como Facebook y WhatsApp se verán obligadas a compartir con la Policía británica los mensajes cifrados de los usuarios sospechosos de delitos penales graves en virtud de un nuevo tratado entre Londres y Washington.

El acuerdo entre los dos países será firmado el mes que viene, y a partir de entonces los gigantes tecnológicos deberán facilitar a la Policía acceso a los mensajes de presuntos terroristas, pedófilos y otros sospechosos de delitos graves. Hasta ahora la Policía del Reino Unido solo podía acceder a la información de redes sociales cuando existía una amenaza inmediata para la vida en lo que se llama una "divulgación de emergencia".

Ambos países acordaron no investigar a los ciudadanos del otro como parte del tratado, y EE.UU. no podrá utilizar información obtenida de empresas británicas en casos que puedan conllevar la pena de muerte informa The Times.