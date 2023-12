La última voluntad de Lee Sun-kyun fue no revelar su investigación sobre drogas

Lee Sun-kyun estaba bajo investigación por complot de chantaje con drogas, por consumo de marihuana y otras sustancias. Fue interrogado por última vez el pasado 23 de diciembre y permaneció detenido 19 horas.

Según el medio especializado TMZ, un día antes de que se encontrara el cuerpo del histrión surcoreano, su abogado comentó que Sun-kyun tenía la esperanza de que cualquier interrogatorio futuro se realizara en privado; explicó que estaba agobiado por discutir dichas acusaciones en público, ya que la cobertura mediática fue intensa.

El jefe de la Policía Metropolitana de Incheon, Kim Hui-jung, expresó su pesar por el deceso de Lee, pero se mantuvo firme con el interrogatorio y añadió que había consentimiento previo para tomar esa acción.

El actor conocido por las series El Príncipe del Café, White Tower, Pasta y Golden Time, fue hallado muerto en un automóvil en el distrito Seongbuk de Seúl.

