¡Atención! Lanzan misiles contra Israel; los interceptan

ISRAEL.- Las alarmas por lanzamiento de misiles se han activado este miércoles al sur de Israel, en varias comunas cercanas a la frontera con la Franja de Gaza, informa Haaretz.

Desde el Ejército israelí confirman que las sirenas se han activado en la ciudad de Sderot, entre otras áreas. Los misiles habrían sido lanzados desde Gaza, informa el portal RT.

#BREAKING: 2 Rockets launched from Gaza towards Israel intercepted by Iron Dome missile defence system; Since last week 14 rockets were launched from #Gaza pic.twitter.com/sJ2O1tOwGX