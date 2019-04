Lanzan celular a Donald Trump en Indiana

Agencias

Indiana.- Este viernes, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le lanzaron un teléfono celular durante un evento en Indianápolis.

Uno de los asistentes a la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle estadounidense (ANR), celebrada este viernes en Indiana, lanzó un teléfono al escenario en el momento en el que el presidente estadounidense estaba a punto de comenzar su discurso.

En la grabación del incidente se observa que el aparato fue a parar a varios metros del mandatario norteamericano, por lo que no representó ninguna amenaza para Trump, pero el hombre que lanzó el teléfono fue escoltado fuera de la sala.

El Servicio Secreto está investigando las circunstancias de los hechos, informaron medios estadounidenses.

De acuerdo a NBC News y Fox News, el dueño del equipo fue identificado como William Rose. El hombre tendría 31 años y permanece bajo custodia de la policía del condado Marion mientras es sometido a pruebas psicológicas.

WATCH: A man throws his cellphone through the air as Trump takes the stage at the NRA convention pic.twitter.com/sA84l9zu7u