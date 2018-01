¿Lo comprarías? Lanzan libro sobre Donald Trump

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Cientos de personas se amontonaron afuera de una librería en Washington para ser de los primeros en obtener una copia del libro "Fire and Fury. Inside de Trump White House”, que habla sobre el presidente Donald Trump.

"No estamos seguros de cuánto de verdadero o falso está ahí".

El libro fue llevado a las librerías antes de lo planeado gracias al intentó del mandatario de impedir la publicación, informa el portal de noticias Excélsior.

El jueves, el bufete Harder Mirekk & Abrams LLP, que representa al magnate en este asunto, envió una carta a la editorial pidiendo que se abstuviera de publicar el libro escrito por Michael Wolf, y que ofreciera una disculpa al presidente, en lo que fue interpretado como un amago de una potencial demanda.

Esa misma firma envió el miércoles una carta similar a Steve Bannon, pidiéndole al ex estratega en jefe de la Casa Blanca que se abstenga de hacer más comentarios sobre Trump y su familia, por estar violado un contrato de confidencialidad que firmó antes de entrar a trabajar para él.

“Puede que no esté disponible en un par de horas", bromeó Liz, que trabaja para el Servicio de Parques Nacionales y no quiso dar su apellido al medio The Huffington Post.

“Esto es todo de lo que la gente está hablando", dijo Phillip Carlisle, de 25 años, mientras esperaba en la fila para comprar su copia.

Pero sobre la veracidad de lo expuesto en el tomo, Liz supone que tal vez el 90 por ciento es verdad, mientras que Carlisle especuló que tal vez sea el 70 por ciento.

“Creo que el hecho de que no estamos seguros de cuánto de eso es cierto y no estamos seguros de cuánto de verdadero o falso está ahí, debe ser muy inquietante", señaló Carlisle al medio estadounidense.

La publicación del libro mantuvo a la defensiva a la Casa Blanca de nueva cuenta, que en boca de la vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders, desmintió lo dicho por Wolfe en el sentido de que, entre las casi 200 entrevistas que realizó para el libro, hubo varias con Trump.