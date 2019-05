Las empresas abandonarán a México: Trump a AMLO

Agencias

Washington.- Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra México y señaló que con la imposición de aranceles a su vecino del sur busca que las empresas automotrices regresen a territorio estadounidense.

"Para no pagar aranceles, si estos comienzan a subir, las empresas abandonarán México, que se ha llevado el 30 % de nuestra industria automotriz y volverán a EE.UU. México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡Los aranceles tienen que ver con detener las drogas y los ilegales!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019

Trump también dijo que el 90% de drogas que ingresan a Estados Unidos provienen de la frontera con México y aseguró que nuestro país hace una fortuna a expensas de EU.

90% of the Drugs coming into the United States come through Mexico & our Southern Border. 80,000 people died last year, 1,000,000 people ruined. This has gone on for many years & nothing has been done about it. We have a 100 Billion Dollar Trade Deficit with Mexico. It’s time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019

Mexico has taken advantage of the United States for decades. Because of the Dems, our Immigration Laws are BAD. Mexico makes a FORTUNE from the U.S., have for decades, they can easily fix this problem. Time for them to finally do what must be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2019

"El 90% de las drogas que ingresan a los EE.UU. llegan a través de México y nuestra frontera sur; 80.000 personas murieron el año pasado, 1 millón de personas arruinadas. Esto se ha prolongado durante muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de 100.000 millones de dólares con México. ¡Es la hora!", indicó.

Ayer, Trump anunció que impondrá aranceles del 5 % a todos los productos procedentes de México, si el país no detiene el flujo de migrantes.

Tras el anuncio de Trump el presidente Andrés Manuel López Obrador, enviase una carta a su homólogo estadounidense, en la que señalaba que defenderá a los mexicanos, sin embargó, también indicó que no habrá confrontación.

