¡Atraco de película! Un sujeto armado entra a robar a un casino

Agencia

Las Vegas.- Un atraco de película. La Policía de Las Vegas está investigando el robo protagonizado por un hombre armado en hotel y casino Bellagio este martes. Según la prensa estadounidense, un hombre desconocido accedió a través del servicio de aparcacoches a una sala de póker, exigió el dinero en efectivo al empleado de la caja y huyó en un coche modelo Chevy Cruze con matrícula del estado de Nevada.

El principal sospechoso del robo fue descrito como un hombre blanco que llevaba peluca rubia y gafas y que cubrió parcialmente su rostro en el momento del robo. Se cree que el sujeto, que portaba una pistola negra, actuó en solitario. Con todo, nadie resultó herido.

El montante robado se desconoce. La Policía está buscando al presunto delincuente, que fue captado por las cámaras de seguridad.

Bellagio robber police want to identify. He is wearing a wig, glasses, and has a bandage on his face @News3LV pic.twitter.com/JH1Ag1y0bw