Lauren Sánchez publicará libro infantil sobre el espacio

La reconocida personalidad mediática y autora Lauren Sánchez ha dado un emocionante adelanto sobre su próximo proyecto literario destinado a los más pequeños: "La Mosca que Voló al Espacio" (The Fly Who Flew to Space). Este cautivador libro, que estará disponible en septiembre, invita a los niños a un viaje fascinante más allá de la atmósfera terrestre.

La ex pareja de Jeff Bezos compartió un vistazo exclusivo de las portadas tanto en inglés como en español, ofreciendo así una experiencia bilingüe para los lectores más curiosos. Con 32 páginas llenas de color e imaginación, esta obra transportará a los niños a un universo de sueños y exploración.

"La Mosca que Voló al Espacio" narra la historia de un valiente insecto con grandes aspiraciones de alcanzar las estrellas. Acompañado de ilustraciones cautivadoras y una narrativa envolvente, este libro promete despertar la imaginación y la curiosidad de los pequeños lectores, inspirándolos a perseguir sus propios sueños, ¡ya sea en la Tierra o más allá de ella!

"¡¡¡Todavía no puedo creerlo!!! Estoy tan emocionada de compartir la portada de mi primer libro infantil, La Mosca que Voló al Espacio. Estoy más que agradecida porque esta historia guarda un pedazo de mi corazón. Es una celebración sobre superar desafíos, la alegría de aprender y soñar más allá de las estrellas. Y le agradezco a @RaleighStewart por sus increíbles ilustraciones, son magia pura", escribió la famosa en Instagram.

Además del mensaje, Lauren Sanchez agradeció las ilustraciones de Raleigh Stewart, quien se encargó de hacer realidad el personaje protagonista: Flyyn, una mosca alegre con camiseta blanca y pantalones azules, que aparece en la portada en un escenario que muestra parte del desierto y el espacio.

De acuerdo con el posteo de Lauren, el libro llegará a librerías a partir del 17 de septiembre. La edición digital en español e inglés ya se encuentra para preordenar en Amazon.

Con información de Reforma.