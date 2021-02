Por mensajes de odio, republicana es sancionada por el Congreso de EU

Washington.- Una profundamente dividida Cámara de Representantes de Estados Unidos ha expulsado a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene de las dos comisiones a las que pertenecía, una sanción sin precedentes que los demócratas aseguraron que se ganó al esparcir violentas teorías de la conspiración cargadas de odio.

Subrayando el embrollo político en el que sus comentarios incendiarios metieron a su partido, casi todos los republicanos votaron en contra de la iniciativa demócrata, pero ninguno de ellos defendió su largo historial de publicaciones indignantes en redes sociales.

Sin embargo, en un momento fascinante, la republicana novata que representa a una región sumamente conservadora de Georgia tomó el pleno de la cámara baja para defenderse a sí misma. Con el rostro cubierto con una mascarilla con las palabras “Libre expresión”, ofreció una mezcla de retractaciones y señalamientos acusatorios.

La votación del jueves, casi en proporción partidista de 230-199, se convirtió en otra instancia en la que las teorías de conspiración se vuelven campos de batalla políticos, lo que sucedió con frecuencia durante la presidencia de Donald Trump. El exmandatario enfrenta un juicio en el Senado la próxima semana por incitar a una insurrección después de que una turba, avivada por sus falsas acusaciones de fraude electoral, atacó el Capitolio.

La disputa del jueves también resaltó el revuelo y las complejidades políticas que Greene —una experta en provocar a los demócratas, la autopromoción y la recaudación de fondos de campaña— ha desatado desde que se convirtió en candidata a representante el año pasado.

Greene no mostró signos de arrepentimiento el viernes. “Me desperté temprano esta mañana literalmente riéndome pensando en lo idiotas que son los demócratas (+11) por darle tiempo libre a alguien como yo”, tuiteó.

No dijo cómo usaría ese tiempo.

I woke up early this morning literally laughing thinking about what a bunch of morons the Democrats (+11) are for giving some one like me free time.



In this Democrat tyrannical government, Conservative Republicans have no say on committees anyway.



Oh this is going to be fun!