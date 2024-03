Ley de Texas enfrenta escrutinio judicial mientras otros estados siguen su ejemplo

Por su parte, el representante demócrata Sami Scheetz alegó que la inmigración estaba reservada constitucionalmente para el gobierno federal.

El proyecto de ley que espera la firma de la gobernadora republicana Kim Reynolds entraría en vigor el 1 de julio.

En tanto, la medida de Nueva Hampshire respecto a su frontera con Canadá, se produce luego de que el estado registró apenas 21 detenciones entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, incluso cuando el área de aplicación de la ley de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que incluye a Nueva Hampshire, Nueva York, Vermont y Maine ha registrado un fuerte aumento en la actividad fronteriza ilegal desde 2021.

El Senado de Nueva Hampshire, de mayoría republicana, aprobó el mes pasado el proyecto de ley de invasión de propiedad privada.

Algunos estados gobernados por demócratas buscan ampliar los derechos de los inmigrantes, incluido Maryland, donde los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley para solicitar una exención federal que permita a las personas comprar un seguro de salud a través del intercambio de atención médica del estado, independientemente de su estatus migratorio.

En Massachusetts, que ha tenido problemas para dar cobijo a miles de inmigrantes que llegan al estado, avanza un proyecto de ley para limitar a nueve meses el tiempo que las personas sin hogar pueden permanecer en los refugios de emergencia de la entidad, con tres meses adicionales para quienes tengan empleo o estén inscritos en programas de formación laboral.

Hace unas semanas, la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley inspirado en la ley de Texas. Desde entonces, los legisladores republicanos han prometido que aprobarán una medida similar y la enviarán a Hobbs.

