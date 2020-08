Funcionarios libaneses se tiran “la bolita” por la mega explosión (fotogalería y video)

Beirut.- Los funcionarios libaneses a quienes se investiga por la explosión masiva que arrasó parte de Beirut trataron de echarle la culpa a otros por la presencia de sustancias peligrosas abandonadas en el puerto de la ciudad, y el presidente francés, de visita en el país, advirtió el jueves que sin reformas profundas el país “seguirá hundiéndose”.

La explosión del martes, que al parecer fue causada por un incendio accidental que prendió fuego a un almacén lleno de nitrato de amonio en el puerto de la ciudad, se extendió por toda la capital libanesa, matando al menos a 135 personas, hiriendo a más de 5.000 y causando una destrucción generalizada.

La tragedia también puede haber acelerado otra: la crisis de salud por el coronavirus en el país, ya que miles de personas inundaron los hospitales a raíz de la explosión. Decenas de miles de personas se han visto obligadas a mudarse con sus familiares y amigos después de que sus hogares sufrieran daños, lo que aumentó aún más los riesgos de exposición. Bulldozers del ejército libanés trabajaban entre los escombros para reabrir las carreteras en torno al destruido puerto, al día siguiente de que el gobierno prometiera investigar la explosión y pusiera a los responsables del puerto bajo arresto domiciliario.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recorría la ciudad el jueves en medio de promesas de ayuda internacional. Sin embargo, Líbano, que ya estaba sumido en una grave crisis económica, enfrenta un enorme desafío en su reconstrucción. No está claro cuánto apoyo ofrecerá la comunidad internacional al gobierno, notoriamente corrupto y disfuncional.

▶️ French President Emmanuel Macron visited Beirut two days after a massive explosion devastated the Lebanese capital.



👉 Lebanon Declares 2-Week State of Emergency After Deadly Blast https://t.co/C1YIlmj94J pic.twitter.com/D7MfAzPlE0