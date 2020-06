Silencia un juez en Líbano a la embajadora de EEUU

Beirut.- Un juez libanés prohibió el sábado a medios noticiosos locales y extranjeros entrevistar durante un año a la embajadora estadounidense en Beirut, luego que ella criticara en una entrevista reciente al poderoso grupo sedicioso paramilitar Hezbollah y lo catalogara como una amenaza para la paz social.

La decisión de la corte refleja la creciente tensión entre Estados Unidos y Hezbollah, al tiempo que revela un aumento de las desavenencias entre los diversos grupos en el Líbano, país que enfrenta la peor crisis económica en su historia moderna.

En la ciudad sureña de Tiro, el juez Mohamad Mazeh dijo haber establecido la medida después de recibir la queja de un ciudadano que consideró “insultantes para el pueblo libanés” las declaraciones de la embajadora Dorothy Shea a una televisora saudí.

U.S. Ambassador to Lebanon Dorothy C. Shea:



"No, the U.S. Embassy will not be silenced." pic.twitter.com/dyfKSFG5vt