Liberan de prisión a Leslie Van Houten, ex seguidora de Charles Manson

Leslie Van Houten, ex seguidora del criminal sectario Charles Manson, recibió una medida de libertad condicional este martes luego de haber cumplido cincuenta y tres años en prisión, de acuerdo con información de The New York Times.

Van Houten había pasado décadas presa por su papel en un doble asesinato ocurrido en el año 1969.

Nancy Tetrault, abogada de Van Houten, indicó para The New York Times que su cliente fue llevada a una residencia provisional luego de haber recibido la medida de libertad condicional.

La información de la medida de libertad condicional para Van Houten fue confirmada por el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California para la agencia de noticias The Associated Press.

Van Houten es una ex miembro de la secta conocida como "La Familia Manson", la cual fue liderada por el mencionado Charles Manson.

Quien es Leslie Van Houten

En el año 1969, una joven Van Houten participó en los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca, una pareja de esposos que vivían en Los Ángeles. Estos asesinatos ocurrieron una noche después de la masacre ocurrida en el hogar del director de películas Roman Polanski.

Dos años después, Van Houten fue declarada culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato.

Para el momento en que fue condenada por el crimen, tenía 19 años de edad, y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Su castigo, en principio, iba a ser la sentencia de muerte, pero este dictamen fue anulado.

🚨 Après plus de 50 ans de détention, Leslie Van Houten, ex-disciple de Charles Manson, va sortir de prison.

Durante su tiempo en prisión, Van Houten solicitó la libertad condicional en más de 20 ocasiones, pero se le fue negado. Debido a la gravedad de los crímenes cometidos y al impacto que tuvieron en la sociedad.

Recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom (quien había bloqueado varios intentos de Van Houten de obtener una medida de libertad condicional), anunció que desistiría de sus intentos de mantener a la ex seguidora de “La familia Manson” en prisión.

En la publicación del The New York Times, asegura que Van Houten había expresado remordimiento acerca de su participación en los asesinatos, argumentando que estaba enferma psicológicamente debido al uso agravado de LSD.

De hecho, aseguró que ella creía que Charles Manson (quien falleció en una prisión estatal de California en 2017 mientras cumplía una condena de cadena perpetua), era "Jesucristo".

