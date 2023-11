Libertad Avanza afirma que Milei nombró a Bullrich como Ministra de Seguridad

Según informantes del partido Libertad Avanza, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, habría seleccionado a Patricia Bullrich como candidata para el cargo de Ministra de Seguridad.

Aunque la noticia no ha sido ratificada oficialmente, Bullrich, ex Ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, expresó previamente su reticencia a regresar a dicho cargo. Sin embargo, no descartó asumir la responsabilidad si se lo pidieran.

❗️Mauricio Macri y Patricia Bullrich llegan al búnker de Javier Milei tras su triunfo en el balotaje@dianadeglauy pic.twitter.com/jMysmZ57in — RT en Español (@ActualidadRT) November 20, 2023

Bullrich, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, protagonizó un acuerdo con Milei tras un enfrentamiento previo a las elecciones. Mauricio Macri medió en este acuerdo, contribuyendo a dirigir el apoyo de Bullrich hacia el candidato libertario.

Ambos políticos se disculparon públicamente por las tensiones de la campaña, culminando en la participación conjunta en el cierre de campaña de Milei en Córdoba y celebrando la victoria en el Hotel Libertador el 19 de noviembre.

Javier Milei: "Quiero destacar el gesto patriótico y la generosidad de Macri y de Bullrich" pic.twitter.com/NonuqQItu6 — LA NACION (@LANACION) November 20, 2023

Con información de Reforma.

