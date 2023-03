'Lista de prohibición de vuelo': En esto consiste la nueva propuesta de EU

Miembros del Congreso de los Estados Unidos (EU), durante este miércoles han tomado en cuenta la propuesta ‘Lista de prohibición de vuelo de pasajeros indisciplinados’, idea elaborada por aerolíneas durante el 2022, la cual no logró ganar terreno.

Con esta propuesta la Administración de Seguridad en el Transporte prohibirá el vuelo a personas condenadas o multadas por atacar a tripulantes de aerolíneas o interferir en su trabajo, así como será dirigida a personas sospechosas de tener vínculos terroristas.

Esta propuesta ha sido presentada por el senador demócrata Jack Reed, el representante demócrata Eric Swalwell y el representante republicano Brian Fitzpatrick.

Quienes afirman que la lista de prohibición de vuelo del FBI no es transparente y ataca injustamente a minorías, y una nueva lista tendría los mismos problemas. También afirman que la Aviación Federal toma medidas severas contra el comportamiento negativo y que disminuyen los informes de pasajeros indisciplinados.

Aerolíneas individuales tienen listas de pasajeros a los que les prohíben volar, pero se resisten a compartir los nombres con otras aerolíneas, en parte por temor de infringir leyes contra la cooperación entre aerolíneas que son competencia.

Volar es un privilegio, no un derecho dijo la azafata Cher Taylor, al explicar por qué el Congreso debe aprobar la Ley de protección contra pasajeros abusivos. Esta importante ley incluye consecuencias reales para los condenados por agresión contra pasajeros y tripulación.

“Los incidentes violentos no han parado”, dijo en conferencia de prensa afuera del Capitolio Cher Taylor, una asistente de vuelo de Frontier Airlines que vio a un pasajero atacar a otro en 2021 en Miami y luego se alejó caminando antes de que llegara la policía. “Son necesarias sanciones fuertes para contener el comportamiento violento e inaceptable. El comportamiento negativo no debe volar”, finalizaron.

