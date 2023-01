Listo para 2024: Donald Trump arranca su campaña presidencial

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se dispone el sábado a iniciar su campaña para ganar la Casa Blanca en 2024, con eventos en dos estados de votación anticipada, los primeros desde que anunció su postulación hace más de dos meses.

Trump será el orador central en la reunión anual del Partido Republicano de Nuevo Hampshire y luego viajará a Columbia, Carolina del Sur, donde presentará a su equipo de campaña para el estado.

Nuevo Hampshire y Carolina del Sur celebran dos de las tres primeras primarias del partido, lo que les da un poder enorme en la elección del candidato.

Trump y sus aliados esperan que los eventos sean una demostración de fuerza en respaldo del expresidente tras un inicio lento de campaña que hizo dudar a muchos de su convicción al volver a postularse. En semanas recientes, sus partidarios han recurrido a operadores políticos y funcionarios electos para que le den su respaldo en un momento crucial, cuando otros republicanos preparan sus propias campañas.

It’s time to end wokeness in our schools. @realDonaldTrump wants to implement direct elections of school principals by the parents, as the ultimate form of local control.

pic.twitter.com/rrQz5D7ok2