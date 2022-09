El Partido Conservador de Gran Bretaña eligió el lunes a la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, como la nueva líder del partido, lo que la coloca en línea para ser confirmada como primera ministra.

En el proceso solamente pudieron votar 180 mil miembros del Partido Conservador que pagan cuotas. Truss prometió aumentar el gasto en defensa y reducir los impuestos, pero no ha dicho cómo abordará el encarecimiento de los costos de vida.

Truss venció a su rival Rishi Sunak, el exjefe del Tesoro, tras recibir 81 mil 326 votos frente a 60 mil 399. La reina Isabel II tiene previsto nombrar formalmente el martes.

La ceremonia con la reina tendrá lugar en la propiedad de la reina en Balmoral en Escocia, donde la monarca está de vacaciones.

As Prime Minister, I will unleash Britain’s potential by going for growth and removing the obstacles holding our country back.



A growing economy is key to delivering for the British people and unlocking opportunity.



