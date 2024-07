Legislador demócrata insta a Biden a abandonar la reelección

Lloyd Doggett legislador demócrata de la Cámara de Representantes, se convirtió en el primero de su partido en solicitar públicamente que el presidente Joe Biden abandone la reelección, señalando que en el reciente debate, Biden “no defendió efectivamente sus muchos logros”.

El representante de Texas declaró el martes que Biden debe “tomar la dolorosa y difícil decisión de retirarse de la contienda”.

"I hope that [Biden] will put country first...and decide to step aside."



Rep. Lloyd Doggett, the first congressional Democrat to call on President Joe Biden to withdraw from the 2024 race, speaks with @NBCNewsNow's @HallieJackson. pic.twitter.com/qMt58ctkUv