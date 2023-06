Lluvia suspende primera transmisión en vivo desde Marte

Una nave espacial europea que vuela alrededor de Marte realizó este viernes su primera transmisión en vivo desde el planeta rojo, pero hubo interferencia en la señal en algunos momentos por las lluvias.

La Agencia Espacial Europea (AAE) emitió en directo con vistas cortesía de su Mars Express, lanzada en 2003 por un cohete ruso desde Kazajistán.

Tomó casi 17 minutos para que cada toma llegara a la Tierra, a unos 300 millones de kilómetros de distancia, y un minuto adicional en pasar por las estaciones terrestres. La transmisión se vio suspendida en algunos instantes por la lluvia en la antena de repetición en España.

Pese a ello, se obtuvieron imágenes suficientes para cautivar a los responsables espaciales europeos que organizaron la transmisión que tuvo una hora de duración.

Las imágenes iniciales mostraron cerca de un tercio de Marte, que fue aumentando gradualmente en los fotogramas antes de reducirse de nuevo a medida que la nave espacial rodeaba el planeta. En algunas de las imágenes se podían observar de forma clara nubes blancas.

Simon Wood, ingeniero de operaciones de la misión declaró "Si estuvieras sentado a bordo de Mars Express... esto es lo que verías", además resaltó "Normalmente, no obtenemos imágenes de esta manera".

Los fotogramas y otros datos se almacenan normalmente a bordo de la nave espacial y más tarde se transmiten a la Tierra, de acuerdo con Wood, cuando la antena de la nave espacial puede apuntar correctamente.

La AEE enfatizó Las imágenes casi en tiempo real desde tan lejos son "bastante raras", recordando las emisiones en vivo de los caminantes lunares del Apolo hace más de medio siglo, y recientemente los fragmentos en vivo de naves espaciales que se estrellaron de forma deliberada contra la Luna y un asteroide.

#MarsExpress has just taken the first image of Mars for today's #MarsLIVE!



It's now racing towards Earth.



See it, as fast as the speed of light will allow https://t.co/0pnQvr6teY