Lluvias torrenciales provocan evacuaciones en área inundada de Houston

Las lluvias torrenciales desataron el caos el jueves en Houston, con inundaciones que obligaron a los residentes a evacuar áreas cercanas a los ríos ya estar alerta ante el riesgo de quedar atrapados.

La jueza del condado Harris, Lina Hidalgo , advirtió que la situación representa un peligro para la vida, instalando a la población a mantenerse a salvo y seguir las instrucciones de las autoridades.

Una zona junto al río San Jacinto es motivo de especial preocupación, debido a que se prevé que su nivel siga aumentando a medida que llueva más y las autoridades liberen agua extra de un embalse ya lleno. Los funcionarios ordenaron evacuar a los habitantes de la zona ribereña del norte del condado Harris, donde se encuentra Houston.

“Los queremos fuera de esta zona” , señaló Hidalgo en una conferencia de prensa el jueves por la tarde. No precisó el número exacto de personas a las que se había ordenado evacuar.

Los funcionarios pidieron a los residentes de zonas más al sur a lo largo del río que abandonaron sus hogares o se prepararon para quedar varados por la crecida del agua durante dos o tres días.

Hidalgo dijo que el río San Jacinto generalmente está a entre 13,72 y 15,24 metros (45 y 50 pies) sobre el nivel del mar, pero se tiene previsto que alcance los 23,77 metros (78 pies).

El condado abrió tres refugios para los residentes desplazados, y tiene previsto abrir un cuarto.

En el condado de Montgomery , al norte del condado Harris, los funcionarios emitieron una orden de evacuación voluntaria y dijeron que las carreteras estaban cerradas debido a las inundaciones a lo largo del río.

La zona recibió entre 13 y 20 centímetros (5 y 8 pulgadas) de lluvia en 24 horas, y algunas áreas llegaron a recibir entre 25 y 30 centímetros (10 y 12 pulgadas) de lluvia, dijo Hayley Adams , meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Se pronosticaban más lluvias hasta el viernes por la mañana.

La tormenta derribó árboles y dejó vehículos varados . Llevó a la Autoridad del Río San Jacinto a cerrar el lago Conroe y aumentar las descargas de agua de la presa que creó el embalse.

Nueve personas fueron rescatadas de la crecida del agua, dijo la oficina del alcalde de Houston. No había reportes de muertos o heridos.

With area lake and river levels rising and more rain in the forecast, Mayor John Whitmire traveled to Kingwood this afternoon to get a firsthand look at the situation & to visit with firefighters at HFD Station 102. Leadership counts at times like this. Thank you Mayor Whitmire. pic.twitter.com/kouYbYmXGA