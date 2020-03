Los Avengers contarán con su propio espacio en Disneylandia

ESTADOS UNIDOS.- Aún requiere algo de ensamblaje, pero los Avengers tendrán su propio espacio en Disneylandia.

Una nueva atracción de Spider-Man que les permitirá a los visitantes lanzar telarañas con sus propias manos, y batallas entre superhéores y villanos de Marvel con actores reales, serán algunos de los platos fuertes en el nuevo Avengers Campus, que abrirá el 18 de julio en Disney's California Adventure en Anaheim.

De manera similar a Star Wars: Galaxy's Edge, que debutó el año pasado en Disneylandia, el Avengers Campus será una experiencia inmersiva que contará historias de superhéroes a través de una serie de atracciones, espectáculos y restaurantes.

Con ese objetivo en mente se creó "WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure", que usa una combinación de imágenes físicas y digitales para permitir que los visitantes viajen cual Hombre Araña con Peter Parker en la pantalla. La atracción comienza en una casa abierta donde Spider-Man (interpretado por Tom Holland) muestra unas arañas robot pequeñas pero poderosas que él y un equipo de adolescentes creativos conocidos como la Brigada Mundial de Ingeniería, o WEB por sus siglas en inglés, desarrollaron en un viejo edificio donado por Tony Stark. Por supuesto que los robots, capaces de autorreproducirse, se salen de control y comienzan a invadir el lugar, y los visitantes son llamados a ayudar a capturarlos.

Los vehículos de ocho puestos con los que se están haciendo las demostraciones de prueba lucen como los de muchas otras atracciones en Disney, pero sus creadores dicen que la experiencia es algo completamente nuevo.

