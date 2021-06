"Los latinxs tiene miedo"; Biden desata las críticas por comentario racista

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los EU, Joe Biden, ha sido objeto de fuertes críticas esta semana después que este afirmara que los "latinxs" no quieren vacunarse contra el Covid-19 por temor a ser deportados.

Con un tono burlon, el presidente Biden dijo: "También es muy difícil vacunar a los latinxs. ¿Por qué? Les preocupa que los vacunen y los deporten", declaró Biden en un evento en Carolina del Norte, utilizando un término de género neutro para referirse a la comunidad hispana.

Los comentarios del mandatario se volvieron rápidamente virales en las redes provocando indignación de numerosos, usuarios tanto por la elección de palabras como por el propio mensaje.

BIDEN: "It's awful hard as well to get Latinx vaccinated... Why? They're worried they'll be vaccinated and deported." pic.twitter.com/gt2mcuAGB2