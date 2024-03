Los más destacados casinos chilenos para apostar en juegos con crupier en vivo

Entre los juegos de Casino en vivo de mayor prestigio en Chile, se encuentran los juegos con crupier en tiempo real. La emoción que transmiten resulta adictiva para gran parte de los apostadores, ya que la experiencia es similar a los juegos de casino real. Actualmente, las plataformas de apuestas en línea presentan imágenes de alta resolución con gráficos en colores intensos y tecnología de alta gama. Para disfrutar de ese universo de emociones sólo debes contar con dispositivos electrónicos y conexión de internet estable.

Jugar al casino en vivo proporciona una vivencia palpitante a los asiduos de los juegos de casino en directo, además de disfrutar los mismos beneficios que proporcionan los físicos aunados a las gratificaciones de casinos online. Al apostar en juegos en vivo, podrán interactuar mediante el chat en directo con el crupier y los otros jugadores. Diviértete visualizando todos las jugadas en pantallas de alta resolución y canjear los bonos obtenidos en los juegos con los títulos de vanguardia de los proveedores más afamados.

Partidas con croupiers reales en los mejores casinos en vivo de Chile

Si deseas sentir la adrenalina que se experimenta al apostar en cualquiera de las alternativas de juegos de casino en vivo, ya sea blackjack, poker, ruleta en línea o algunas de la tanta opción, es necesario investigar los mejores sitios de casino en vivo de Chile. En la actualidad los chilenos cuentan con una variada selección de casinos en vivo que presentan a sus usuarios una selección de los mejores títulos y los convierten en una experiencia real y alucinante.

Para simplificar la búsqueda de la plataforma de apuestas idónea, exponemos una recopilación de las más destacadas y que satisfagan sus necesidades como jugador. Para ello, se toman en cuenta varios factores que las catalogan como seguras y confiables, como la licencia que avala el sitio web, la tecnología de punta y los beneficios y promos que oferta.

Stake Casino

Esta plataforma se encuentra dentro de las más afamadas por ofrecer a sus usuarios un inventario muy amplio de juegos, superior a 40 modalidades de esparcimiento de casino en vivo, donde destacan las máquinas tragaperras, juegos de mesa y todo el repertorio de juegos de casino en tiempo real. No obstante, los apostadores deben conocer que cada categoría posee sus propios requisitos y condiciones de juego.

Al poseer licencia del Gobierno de Curazao, se encuentra condicionado y avalado por las más altas medidas de seguridad y las tecnologías de vanguardia en cuanto al blindaje de datos se refiere. Posee métodos de retiro y recarga de saldo más ágiles y seguros del ambiente de las apuestas. Las transacciones financieras también pueden efectuarse a través de billeteras digitales muy reconocidas como Bitcoin, Etherum, Litecoin y tarjetas de débito y crédito.

Ventajas: ¿Por qué deberías jugar en Stake?

Garantiza legitimidad y confianza

Amplia variedad de criptomonedas;

Sus desarrolladores de juegos son los de mayor renombre en la industria.

Operaciones financieras ágiles y garantizadas.

Dispone de un amplio abanico de apuestas deportivas.

Contras: Los inconvenientes

La plataforma no dispone del bono de bienvenida regular.

Casino 888

Ganador de los más prestigiosos premios de la industria, entre ellos: “Mejor Casino Online del Año 2013”, este casino online en vivo se destaca por ser uno de los precursores del género de las apuestas. Ocupa un lugar resaltante entre los jugadores por exhibir los más novedosos y afamados títulos del mercado.

Entre sus desarrolladores destacan: NetEnt y Evolution Gaming, quienes distribuyen de manera exclusiva para la plataforma una variedad de juegos y sus variaciones. Para el confort de todas sus clientes, dispone de un abanico de métodos de pago para facilitar las recargas y retiro de fondos. Estas modalidades van desde el pago con tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias, billeteras electrónicas y criptomonedas

Ventajas: ¿Por qué preferir a 888 Casino?

Sus jugadores disponen de una biblioteca con una extenso repertorio de juegos con crupier en tiempo real.

Está resguardado por eCogra

Obsequia a sus nuevos usuarios con un bono de bienvenida de hasta 100%.

Su aplicación resulta compatible con la mayoría de dispositivos móviles inteligentes.

Proporciona un apartado de Atención al cliente disponible las 24 horas al día los 7 días de la semana con el personal idóneo.

Contras: Existe a nuestro parecer una desventaja:

Sus juegos de mesa son escasos en comparación con otros casinos online en vivo.

Betway

Creada en 2006, esta casa de apuestas amparada por certificado eCOGRA destaca por instalar en su plataforma los juegos de crupier en vivo más trascendentales del mercado. Amparado bajo la licencia de Malta Gaming Authority, lo que garantiza una inspección constante que proporciona imparcialidad y resguardo.

Con un esquema de juegos integrado por más de 500 títulos, distribuidos en gran parte por la empresa Evolution Gaming, un proveedor de software que encabeza la industria de los juegos para casinos online en vivo. Los clásicos de siempre, tales como poker, baccarat, ruleta y blackjack con sus distintas variaciones, además de los títulos innovadores y de vanguardia, se encuentran dispuestos para jugar casino en vivo.

Ventajas: Destacan principalmente:

Los máximos juegos de casino en vivo avalados por Evolution Gaming;

Métodos de pago reconocidos que proporcionan rapidez y seguridad.

Cuenta con un apartado de atención al cliente con líneas de apoyo 24/7.

Aplicación móvil para dispositivos inteligentes con tecnología iOS y Android.

Utiliza una de las tecnologías de seguridad de mayor renombre en el ambiente.

Contras: Su aspecto negativo es:

El bono de bienvenida sólo va dirigido a los jugadores de máquinas tragaperras.

Juegos más destacados de casino con croupier en vivo

Los principales y más destacados casinos con los juegos de croupier en vivo de Chile son distribuidos por diversos proveedores de software. Playtech, Authentic Gaming, Evolution Gaming, Microgaming, Ezugi y VIVO Gaming, configuran un catálogo superior dentro de los desarrolladores más relevantes por sus títulos populares y con amplios rangos de pagos y que van desde los clásicos de siempre hasta las variaciones modernas y de vanguardia.

Seguidamente, profundizamos en las modalidades de juegos preponderantes que proporcionan la extensa mayoría de casinos en vivo en Chile. ¡Vamos a conocerlos!

Live Baccarat: Es una modalidad de juego tradicional en el casino por sus normas simples y partidas con mayores probabilidades de ganar dinero real. Consiste en adivinar una de las 3 opciones de apuestas: La ganancias del jugador, la banca o empate. Entre los títulos más populares de los casinos está el Súper 6 y el Mini Baccarat.

Ruleta en vivo: La circunferencia del juego tiene 37 casillas, numeradas del cero al 36. Es posible efectuar cualquier combinación de apuestas a colores y números particulares y grupales, esperando los resultados para ver si su cifra es ganadora.

Blackjack en vivo: Se conoce como un juego de cartas preferido por jugadores con experiencia. Durante la partida, el usuario debe totalizar 21 o una cifra más cercana en puntos acumulados sin rebasar. En las modalidades populares en la plataforma se reconoce el BlackJack clásico como el juego con crupier en vivo más jugado y presente en casinos en vivo.

Live Sic Bo: Se considera una categoría de juego similar al Baccarat en cuanto a las normas generales. Es posible aplicar a rondas de Sic Bo en tiempo real desde el apartado de Casino en vivo. Los beneficios acumulados suelen ser mayormente altos si se aplican bonos y se acatan los requerimientos de apuestas.

Programas de Juegos de TV en vivo: La Rueda de la Fortuna, Monopoly Live, Mega Ball, Dream Catcher, y Crazy Time son comunes de encontrar fácilmente en los casinos de Chile. Se fundamentan en la suerte y permiten sentirte parte de tus programas de televisión preferidos. adicionalmente, acostumbran ofrecer grandes premios.

Al iniciar sesión en la plataforma de casino en vivo seleccionado, la página principal despliega todos los juegos y sus variantes disponibles, Sólo con desplazarse a través del catálogo de títulos y juegos en vivo podrá seleccionar su favorito pulsando sobre el mismo.

Cómo jugar partidas de casino en vivo

Resulta fácil e intuitivo jugar juegos en vivo, aunque es necesario seguir ciertas recomendaciones como las que se exponen a continuación:

Seleccione la plataforma de casino en vivo de su preferencia, previa investigación detallada de antecedentes y reseñas de otros jugadores, previo a efectuar el registro. Asimismo, asegúrese que disponga de una selección de juegos con crupier en vivo.

Escoja entre las opciones el juego de su preferencia y dispóngase a disfrutar de una experiencia emocionante al jugar una partida en tiempo real.

Coloque su apuesta, seleccionando su modalidad y recargue el saldo de su cuenta mediante el método de pago preferido.

Visualice la partida en directo mediante las pantallas en alta definición desplegadas en la plataforma y siga los resultados al finalizar el juego.

Reclama las ganancias si has obtenido suerte de ganar la ronda, en caso contrario podrás probar suerte de nuevo o retirar tus apuestas.

Es importante acotar que todas las plataformas de casino en vivo de Chile, funcionan bajo sus propias condiciones y requisitos. Es por eso que resulta vital para los apostadores, consultar los casinos recomendados, seleccionar su favorito y formalizar el registro para empezar a jugar.

Preguntas frecuentes

¿Están dentro de la ley los juegos de casino en vivo en Chile?

No, los juegos de Casino en vivo son ilegales en Chile. No obstante, es posible ingresar mediante las plataformas de apuestas internacionales que no están bajo los estatutos nacionales.

¿Tipos de bonificaciones de casino en vivo disponibles para los jugadores chilenos?

Existe una gama muy variada de bonos dispuestos para los juegos de casino en vivo, siendo los más comunes: el bono de bienvenida, bonos sin y con depósito, tiradas gratis, entre otros.

¿Los juegos en vivo son mejores que los juegos clásicos de casino online?

Los juegos en tiempo real son particularmente excitantes y con mucho movimiento, por lo que son muy buscados dentro de los sitios web, sin embargo, todo obedece al gusto particular de cada jugador.

Con información de Martín López.