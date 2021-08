“Los talibanes me van a matar” advierte alcaldesa afgana

AFGANISTÁN.- Zarifa Ghafari hizo historia cuando se convirtió en la primera alcaldesa de la ciudad afgana de Maidan Shar, lo cual no habría sido posible en el gobierno de los talibanes, que restringieron al máximo los derechos de las mujeres.

“Estoy sentada en casa esperando que vengan (los talibanes). No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia; vendrán por personas como yo y me matarán.."



Zarifa Ghafari

