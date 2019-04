Pastor se autoproclama ‘el verdadero Hijo de Dios’ (Video)

Agencia

CHICAGO, Estados Unidos.- El líder de “Nación del Islam”, se autoproclamó como “el Mesías”, mientras explicaba su propia versión de la Pasión y muerte de Jesús.

En febrero pasado en Chicago, Louis Farrakhan dijo que “Dios no ama este mundo. Dios nunca envió a Jesús a morir por este mundo. Jesús murió sólo porque estaba adelantado dos mil años para acabar con la civilización de los judíos. Él nunca estuvo en una cruz, no hubo calvario para Jesús”.

Farrakhan, quien es conocido por sus controvertidas declaraciones, fue más allá y afirmó que él es el verdadero hijo de Dios enviado para salvar al mundo.

“La verdadera historia es lo que intenté contarles desde el principio. No sucedió allí. Está sucediendo justo mientras lo están viendo”, dijo.

Represento al Mesías. Represento a Jesús y yo soy ese Jesús. Si no lo soy, quítenme la vida”.

El líder de la Nación del Islam afirmó además que hizo que los sordos oyeran y hablen en silencio. “Cuando hice el llamado a los negros en 1995, con la Marcha del Millón de Hombres, fue como cuando Jesús llamó a Lázaro y Lazaró regresó”.

