Luisito Comunica llega a Colombia; ‘Veremos la realidad del país’

COLOMBIA.-Después que el youtuber mexicano Luisito Comunica anunciara en sus redes sociales que visitaría el país, por fin llegó a Colombia este jueves, tal y como lo había prometido.

En su viaje planea hablar de temas agradables y no tan agradables (haciendo referencia a la situación actual que se vive a nivel nacional).

El Luisito que es de otro país que no le afecta en nada la situación, se viene al sol a caminar y los que se llaman lNFLUENCERS no salen "porque esas no son formas", uy no mor cómo van a decir que esas no son formas, que tibios son mor pic.twitter.com/0TwvYJvKl6