¡Arrestan en Estados Unidos a ‘Luke Sky Walker’!

JOHNSON CITY, Estados Unidos.- Un joven al que sus padres decidieron llamar Luke Sky Walker (separado) fue arrestado en Estados Unidos y el portal Fox News aprovechó la situación para publicar una noticia en la que dijeron que "la fuerza no estaba con él".

Según el portal de noticias, el joven se llama igual que el hijo de Darth Vader y tiene 21 años. Vive en Johnston City, en Tennessee, y el pasado jueves fue arrestado por no respetar los acuerdos de su libertad condicional. El hombre estaba acusado de robo.

De acuerdo con los expedientes de la policía, Luke fue detenido en el 2017 porque él y sus amigos se robaron unas 46 señales de tráfico. Aquel día los jóvenes pensaron que iban a salir impunes, pero la policía los detuvo en medio del tránsito con las manos en la masa: llevaban los letreros que se habían robado en los asientos traseros del vehículo en el que se transportaban.

Entre las miles de personas que leyeron la noticia se encontraba el actor Mark Hamill, quien se dedicó en la década de los ochenta a darle vida al personaje de Luke Skywalker, un joven "procedente de la colonia de asteroides de Polis Massa; único hijo varón de Anakin Skywalker y la senadora Padmé Amidala (antigua reina del planeta Naboo)”, según Wikipedia.

El actor estadounidense aprovechó el arresto para hacer una broma al respecto y Fox News publicó una segunda nota donde ahora él figuró como personaje principal.

The real crime here is Mr. & Mrs. Walker saddling this poor guy with that name in the first place. #MisbegottenMoniker #AlsoTooShortForAStormtrooper https://t.co/mj3GknabQQ