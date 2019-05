No cambio mi dignidad por mi libertad: Lula da Silva

Agencias

Sao Paulo.- El detenido ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pedirá a la justicia de su país abandonar el régimen de prisión cerrada, en el que permanece desde hace más de un año por cargos de corrupción, y aseguró que seguirá defendiendo su inocencia.

En una entrevista, concedida al periodista Kennedy Alencar, de la emisora Rede TV, Lula afirmó que quiere irse a su casa, pero que si tiene que renunciar a ello para “continuar la pelea por mi defensa, no tengo ningún problema de quedarme aquí” en prisión, aseguró.

Alencar, quien entrevistó al ex mandatario brasileño en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde cumple su condena, anticipó en su blog partes del coloquio con Lula.

También te puede interesar: Corte brasileña acepta reducir condena de Lula da Silva

De acuerdo con Notimex, el periodista indicó que el expresidente está tratando de abandonar el régimen de prisión cerrada, una acción que no puede ser interpretada como admisión de culpa, sino como ejercicio de un derecho necesario para seguir luchando por la justicia y el reconocimiento de su inocencia, aclaró el político brasileño.

"¿Por qué crees que digo que no cambio mi dignidad por mi libertad?"

"Porque, de vez en cuando, la gente habla: 'ah, pero ahora ha sido juzgado y tiene la detracción (penal) y usted ya puede salir'", dijo, en referencia a la reducción de la pena que le fue otorgada, y que le permitiría reducir el tiempo en prisión.

“Obviamente, cuando mis abogados digan ‘Lula, usted puede salir’, voy a salir. (Pero) sólo saldré de aquí (de la cárcel) si cualquier cosa de la que tenga que tomar decisión no impide que yo continúe peleando por mi inocencia”, subrayó el también ex líder obrero.

Lula aseguró que quiere "seguir probando mi inocencia. Entonces, puedo pedir. (...) Mira, si los abogados me dicen: ‘Lula, usted puede pedir la detracción y puede seguir peleando por su inocencia de la misma manera’, no tengo ningún problema de pedir salir, porque quiero salir de aquí", insistió el ex mandatario.

Lula expresó que pese a su situación, no guarda rencor, porque "a mi edad, cuando nos quedamos con odio, la gente muere antes y yo no quiero morir", afirmó.

La defensa de Lula presentó el lunes ante el Supremo Tribunal de Justicia una petición para que el ex mandatario obtenga el derecho al régimen semiabierto, luego que la Corte Superior le redujera la condena de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses de cárcel.

Esta es la segunda entrevista concedida por Lula desde que fue llevado encarcelado, el 7 de abril de 2018, la primera la concedió el pasado viernes 26 de abril.