Macron se dirigirá a Francia tras la caída de su primer ministro

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrecerá mañana, jueves, una intervención televisada a las 20:00 hora local (19:00 GMT) para abordar la crisis política que enfrenta su gobierno, después de que el primer ministro Michel Barnier fuera derrocado en una moción de censura en la Asamblea Nacional.

El anuncio de su discurso fue realizado por el Palacio del Elíseo minutos después de la votación, que contó con el respaldo de la izquierda y la extrema derecha para destituir al gobierno.

