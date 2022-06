¡Un regalo desde Francia! Macron regalará una caballo a la reina Isabel II

El presidente francés Emmanuel Macron dijo el miércoles que su país entregará un caballo a la reina Isabel II como presente por su 70 aniversario en el trono.

El Elíseo dijo que Macron decidió regalar a la reina, una famosa amante de los equinos, un caballo capado gris de 7 años llamado Fabuleu de Maucour, que pertenece a la Guardia Republicana Francesa, una institución principalmente ceremonial. El caballo sería enviado al Castillo de Windsor el miércoles.

El animal fue entrenado para ser montado por el portador del estandarte de la guardia. Desfiló en la avenida Campos Elíseos de París el 8 de mayo, delante del cortejo presidencial, en la ceremonia para conmemorar la victoria de las Fuerzas Aliadas sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

A través de su cuenta oficial de Twitter la Embajada de Francia en el Reino Unido compartió la noticia acompañado con un video.

For the #PlatinumJubilee, President @EmmanuelMacron, on behalf of France, pays tribute to HM The Queen by honouring her passion for horses. Fabuleu de Maucour, a 🐎"Selle Français", was presented today in #Windsor with a ceremonial saddle & a cavalry sabre. @RoyalFamily



📹 @AFP pic.twitter.com/9eFt2K4bRl