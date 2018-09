Actor es procesado por insultar a Dios y a la virgen: esto dijo...

Agencia

MADRID.- El juez de Instrucción Número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, procesó judicialmente (paso previo para iniciar un juicio) al actor Guillermo “Willy” Toledo, por insultar a Dios y a la Virgen María en comentarios en su cuenta de Facebook.

De accuerdo con el portal de noticias Excélsior, en un auto, el juez consideró que los comentarios “pudieran ser constitutivos de delito contra los sentimientos religiosos”, por tratarse de frases “potencialmente explosivas para la religión católica y sus practicantes”.

En su cuenta en esa red social, Toledo criticó el 5 de julio de 2017 la decisión de una jueza en Sevilla (sur del país) de abrir juicio a tres mujeres por organizar la Procesión de la Vagina Insumisa, a las que también se les imputó el mismo delito y una multa, lo que consideró como “represión”.

"Yo me ca#$% en Dios, y me sobra mie#$%& pa cag"#$%& en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco”, manifestó Toledo.

La Asociación Española de Abogados Cristianos, que había denunciado a las tres mujeres de la Procesión de la Vagina Insumisa, presentó querella contra Toledo por estos comentarios.

El pasado 13 de septiembre el actor fue detenido por la policía, porque se había negado dos veces a acudir al Juzgado a declarar ante el juez y pasó una noche en el calabozo y después compareció en una audiencia donde solo respondió a preguntas de su abogado.

Toledo, que la década pasada fue uno de los actores jóvenes con más proyección en el cine español, ha argumentado que la libertad de expresión ampara sus comentarios en Facebook, y que por tanto no cree que con ello comete un delito.