Maduro crea un centenar de viceministros en Venezuela

Agencias

CARACAS, Venezuela (AP) -- El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de más de un centenar de viceministerios que incluyen el de la "suprema felicidad" y el de "redes sociales", como parte de un proceso de reorganización de su gobierno, según informó Associated Press.

En medio de fuertes desequilibrios fiscales, el gobierno de Maduro puso en vigencia una gran estructura de 29 ministerios y 111 viceministerios, según indica la Gaceta Oficial difundida el martes.

Aunque la estructura de los ministerios sigue intacta, la novedad está en la creación de más de un centenar de nuevos viceministerios con los que el gobierno esperar lograr una "mayor eficiencia política" y "calidad revolucionaria en la construcción del socialismo", señala la Gaceta.

Entre los viceministerios figuran el de la "economía estatal y socialista", "educación para la defensa", "gestión industrial socialista", "comunidades educativas y unión con el pueblo", "redes sociales", "formación y educación intercultural", "el saber ancestral de los pueblos indígenas" y "atención al adolescente en conflicto".

"La creación de burocracia no garantiza eficiencia", afirmó a The Associated Press Heckel García, director de la firma local de análisis financiero Econométrica, al cuestionar la gran estructura de viceministerios. "Lejos de ayudar, lo que hace es complicar más aun la realidad", agregó.

Maduro realizó cambios en su equipo ministerial que implicó el movimiento de algunos de sus ministros de un despacho a otro

arcía expresó su preocupación ante la ampliación de la burocracia estatal en medio de severos problemas económicos generados por una galopante inflación, que cerró 2013 en 56,2% anual, y un fuerte déficit fiscal que algunas bancas de inversión estiman en alrededor de 15% del producto interno bruto (PIB).

En octubre Maduro autorizó la creación del viceministerio de la "suprema felicidad social del pueblo" que forma parte del ministerio del Despacho de la Presidencia.

A menos de tres meses de la creación de esa dependencia, el gobernante cambió al jefe de ese viceministerio y puso en ese cargo a Carolina Del Valle Cestari, quien reemplazó a Rafael Ángel Ríos Bolívar, que fue removido sin explicaciones, según refiere la Gaceta Oficial.

Maduro, quien inició el gobierno en abril, realizó este mes algunos cambios en su equipo ministerial que implicaron el movimiento de algunos de sus ministros de un despacho a otro.

Entre los cambios más notorios está el del Ministerio de Economía y Finanzas que asumió Rodolfo Clemente Marco Torres, que venía de desempeñarse como ministro de Banca Pública. Torres sustituyó a Nelson Merentes, que pasó a dirigir el Banco Central de Venezuela.

El gobierno venezolano cuenta actualmente con una nómina de 2,7 millones de trabajadores -sobre 29 millones de habitantes-, que se ha más que duplicado en más de una década tras la llegada al gobierno en 1999 de Hugo Chávez.

Para diciembre de 2001 los empleados del sector público representaban 14.2% de la población ocupada del país y actualmente constituyen el 21.2%, precisó García.