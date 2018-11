Tunden en redes a maestros por disfraz de muro fronterizo

Agencia

BOISE, Estados Unidos.- En una fotografía compartida en el Facebook de una escuela primaria de Estados Unidos, se ve a una docena de maestros utilizando disfraces de “mexicanos” y otros, de muro fronterizo.

De acuerdo con información de Vanguardia y el Idaho Press, en el disfraz de muro fronterizo se lee el lema de la campaña presidencial de Trump, "Make America Great Again"; mientras que los empleados que se disfrazaron de mexicanos llevaban puestos sombreros, ponchos y maracas, en la típica representación estereotipada.

La fotografía se compartió este jueves pero ha sido eliminada. Algunas personas hicieron capturas de pantalla a los disfraces de Halloween, tachándolos como racistas en las redes sociales. Muchas personas del distrito y usuarios de las redes se enfurecieron con las imágenes.

El grupo de Facebook de estudiantes de DACA de Idaho denunció los disfraces de Halloween en una publicación el pasado viernes, compartida a través de Elizabeth Almanza, miembro del grupo de defensa de inmigrantes PODER (Proteger nuestros sueños y potenciar la resiliencia) de Idaho.

"Estas fotos son extremadamente desalentadoras", escribió Almanza. "Todos los niños deben tener derecho a un ambiente de aprendizaje que celebre todos los orígenes. Imagina, ¿cómo se sintieron algunos de los estudiantes cuando entraron a sus aulas en Halloween y vieron a sus maestros (personas a quienes admiran) vestidas así? Esto no es gracioso. Esto es desgarrador. Los estudiantes merecen algo mejor".

