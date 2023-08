Magnicidio en Ecuador: AMLO pide no especular sobre motivos del crimen

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien había denunciado amenazas en su contra por parte de un capo del Cártel de Sinaloa, a quien se refirió como "Fito".

En conferencia, el presidente comparó el magnicidio de Villavicencio con el de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994 en Tijuana.

López Obrador advirtió a medios de comunicación no especular sobre los motivos del crimen.

"No hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar y más en tiempos electorales, que se inventan cosas. Hay que actuar con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Esperar las investigaciones y esperar que se de a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables" .

- ¿El Gobierno de México no tiene información de que haya sido así?

"No, no tenemos esa información y sí me llama la atención que de inmediato empiezan a repartir culpas, de manera muy sensacionalista y poco seria y poco responsable, en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información" .