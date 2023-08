Malasia: avión privado se estrella y explota en medio de autopista

La mañana de este jueves, un avión privado se estrelló al lado de una autopista principal en la ciudad de Elmina, en el estado Selangor en Malasia.

En redes sociales se puede ver el momento exacto cuando impacta con el suelo y salen volando pedazos del avión. Los videos dejan ver cómo el humo negro se extiende por la zona.

Los transeúntes que iban viajando en la autopista grabaron el momento en el que una aeronave se estrelló a unos cuantos metros. Uno de los conductores tuvo la fortuna de librarse de las llamas que por unos centímetros casi invaden su vehículo.

Al lugar asistieron los bomberos y las autoridades a apagar las llamas y en búsqueda de algún sobreviviente.

De acuerdo con las autoridades de aviación civil, las ocho personas que iban a bordo fallecieron, siendo seis los tripulantes y dos los pilotos.

Hasta el momento no hay una versión oficial de las causas del accidente pero, el diario en inglés New Straits Times, declara que aparentemente el avión presentó problemas en su sistema y que no solicitaron ningún apoyo.

El accidente también se llevó consigo a dos personas más, entre ellos un motociclista y un conductor que iban transitando en el momento incorrecto.

#NSTnation The King and Queen have expressed their condolences to the family of those who perished in the aircraft crash in Elmina, Shah Alam earlier today.