Me separaron de mis hijos en la frontera. No valgo, no existo...

Debido a los problemas que se suscitaron en Honduras por la reelección, cierto grupo del país se levantó porque la reelección es ilegal en mi país. Pero aún así el presidente se reeligió y por apoyar esa política sufrí muchos ataques. Fui atacada a golpes, fui víctima de insultos, de amenazas y muchas cosas horribles. También fuimos testigos de muertes violentas por cuestiones políticas.

El segundo intento fue el primero de abril, ese fue el día que volví a salir. Fue un trayecto tedioso, horrible, inseguro. Tenía a mis dos niños conmigo, pero venía acompañada con varias personas. Había personas que ya conocía en el trayecto y que ya habían venido varias veces y no habían logrado pasar. De Honduras salimos en bus para la ciudad de San Pedro Sula; de San Pedro Sula tomé otro bus para la frontera con Guatemala; de la frontera con Guatemala se toma otro bus para la capital de Guatemala; de la capital de Guatemala se toma otro bus para la frontera; luego de la frontera uno cruza a México. Y así uno va tomando buses, buses y buses de modo que no te topes con la inmigración mexicana.

Llego a la frontera con EEUU y me meto a la garita, intento pedir ayuda a los oficiales que estaban allí y me rechazan. Me dicen que no había lugar y que me regresara para México. Les dije que no quería regresarme a México porque no teníamos dinero, teníamos hambre, andábamos con niños y había tenido un trayecto muy largo. Me dijeron que me regresara o que si no iban a llamar a la migración mexicana.

Un intento tras otro

Retorno a México con mis hijos y me veo en la situación de que no teníamos comida, no tenía dinero, teníamos hambre, pero encontramos unos buenos samaritanos mexicanos que me regalaron comida para mis hijos. Dormimos en la Casa del Migrante. Al día siguiente volvimos y nos dice un oficial que solo estaban agarrando a cuatro personas por día y que ya las habían seleccionado, que tenía que volver al día siguiente temprano a ver si nos volvían a dar la oportunidad porque había demasiada gente. Me dijo: 'Así va a tener que estar haciendo, viniendo'. Le dije que no me quería arriesgar porque migración mexicana me podía agarrar.