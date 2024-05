Manhattanhenge: Cuándo y dónde presenciar este espectáculo único

Dos veces al año, tanto neoyorquinos como turistas tienen la oportunidad de presenciar el fenómeno conocido como Manhattanhenge. Este evento ocurre cuando el Sol se alinea perfectamente al atardecer con la retícula de calles de Manhattan, creando un impresionante espectáculo al ponerse en el horizonte, enmarcado por una fila de imponentes rascacielos.

Manhattanhenge se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los fotógrafos y amantes de la naturaleza urbana. Durante las tardes de primavera y verano, la gente llena las aceras para disfrutar de este atardecer extraordinario.

Este año, Manhattanhenge tendrá lugar por primera vez el 28 de mayo a las 8:13 p. m. y el 29 de mayo a las 8:12 p. m. La segunda oportunidad para observar este fenómeno será el 12 y 13 de julio, ofreciendo otra ocasión para maravillarse con la fusión única de arquitectura y naturaleza en Nueva York.Estos son algunos datos del fenómeno:

El astrofísico Neil deGrasse Tyson acuñó el término en un artículo publicado en 1997 en la revista Natural History. Tyson, director del Planetario Hayden del Museo de Historia Natural de Nueva York, dice que se inspiró en una visita a Stonehenge cuando era adolescente.

El entonces futuro anfitrión de programas de televisión como “Nova ScienceNow”, de PBS, formaba parte de una expedición encabezada por Gerald Hawkins, el científico que teorizó por primera vez que los misteriosos megalitos de Stonehenge conformaban un antiguo observatorio astronómico.

A Tyson, nativo de Nueva York, le sorprendió que el Sol enmarcado por los altos edificios de Manhattan fuera comparable con los rayos del Sol que pasan por el centro del círculo de Stonehenge durante el solsticio.

A diferencia de los constructores neolíticos de Sto

nehenge, los planificadores que diseñaron Manhattan no tenía la intención de canalizar al Sol.

El Manhattanhenge no ocurre precisamente en el solsticio de verano, que este año será el 20 de junio, sino que sucede unas tres semanas antes y después del mismo. Es entonces que el Sol se alinea perfectamente con la red de calles que recorren Manhattan de este a oeste.

Los observadores pueden escoger entre dos versiones distintas del fenómeno.

Manhattanhenge information ☀️

Manhattanhenge is a phenomenon that occurs between May 29 and July 13, 2024, when the sun appears to sink between Manhattan's grid of buildings. The first Manhattanhenge sunset in 2024 will be on May 29 at 8:13 PM EDT, and the second will be on July… pic.twitter.com/qeXfufKgZo