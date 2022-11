Multitud pide renuncia de Xi Jinping, tras confinamientos en China

En un reproche sin precedentes, que constituyen un inusual desafío al Partido Comunista, manifestantes enojados por las estrictas medidas contra el virus pidieron la dimisión del presidente de China, al tiempo que las autoridades de al menos ocho ciudades intentaban reprimir las manifestaciones del domingo.

La policía expulsó con gas lacrimógeno a los manifestantes de Shanghái que pedían la dimisión de Xi Jinping y el fin del régimen unipartidista, pero horas después la gente volvió a concentrarse en el mismo lugar.

La policía dispersó de nuevo la manifestación, y un reportero vio cómo los manifestantes detenidos eran llevados en un autobús.

Las protestas -que comenzaron el viernes y se han extendido a ciudades como la capital, Beijing, y a decenas de universidades- constituyen la demostración de oposición al partido gobernante más extendida en décadas.

En un video de la protesta en Shanghái verificado por The Associated Press, los gritos de los manifestantes se escuchaban alto y claro: ”¡Xi Jinping, renuncia! ¡Partido Comunista, renuncia!”.

Crowd of at least 100 making its way to Tiananmen Square in Beijing on Sunday night, chanting, “We want universal values,” “We want freedom, equality, democracy, rule of law,” “We don’t want dictatorship,” “We don’t want personality cult.” pic.twitter.com/JSW7OHMIAG