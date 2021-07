Manifestantes antivacunas enfrentan a policías en París

Miles de personas marcharon el sábado por París y otras ciudades de Francia contra un pase especial del coronavirus. La mayoría de las protestas se registró de manera pacífica, pero en la capital francesa se presentaron choques esporádicos con policías antimotines.

JUST IN - Massive anti vaccine passport protest in Paris, France. - Riot police deployed.pic.twitter.com/UDu2avULg9