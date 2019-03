Matan con 100 puñaladas a adolescente que intentaba salir de la 'Mara'

Agencia

MARYLAND.- Cinco integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron arrestados, señalados por apuñalar 100 veces a un joven de 16 años y prender fuego a su cadáver luego de que quisiera salir de la pandilla, informó este viernes NBC.

De acuerdo a RT, según la investigación, el crimen habría sido cometido en una vivienda del estado de Maryland (EE.UU.) propiedad de José Ordónez-Zometa, de 29 años, jefe de una las células de MS-13 en esa zona. Posteriormente los asesinos quemaron el cadáver y lo arrojaron al lado de una carretera en Stafford (Virginia), donde fue encontrado por la Policía el pasado 9 de marzo.

Las autoridades locales lograron identificar al adolescente como Jacson Pineda-Chicas tras la publicación de una fotografía de un tatuaje que tenía en el antebrazo. "Escuchar del médico examinador que alguien fue acuchillado 100 veces, casi habla por sí mismo de lo violento que pudo haber sido el ataque", afirmó este viernes el mayor Brian Reilly.

En diálogo con los medios, la madre de Pineda aseguró que miembros de M-13 acusaban a su hijo de hablar con la Policía y lo habían amenazado con matar a su familia; por tal motivo decidió enfrentarlos. "[Jacson] tenía navajas y me dijo: 'mamá, me voy a defender con ellas, pero no será suficiente'", narró.

La mujer aseguró que el joven estaba tratando de dejar la pandilla y, para evitar que sus seres queridos corrieran peligro, se había ido a vivir al condado de Prince George, en Maryland. Toda la familia había huido de su país de origen, El Salvador, cuando Jacson fue obligado a unirse a la MS-13. Sin embargo, les fue imposible escapar del control que ejerce la banda criminal en gran parte del continente americano.

Los cinco sospechosos bajo arresto, entre ellos Ordónez-Zometa, un menor de 16 años y un joven de 18 años, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados. Todos serán juzgados como adultos. La Policía aún investiga las razones detrás del asesinato, recoge el canal Fox.