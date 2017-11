Suspenden venta de marihuana en dos iglesias de California

Agencia

Estados Unidos.- Dos iglesias de California que ofrecían a sus fieles, cannabis "con fines religiosos", fueron obligadas por un juez local a suspender la oferta de dicho material, según la revista Newsweek.

Según la Iglesia Nativa de Oklevueha (Oklevueha Native American Church), ubicada en la ciudad californiana de San José, el acto de fumar marihuana es "como un sacramento" que permite realizar "una parte indispensable de nuestro viaje espiritual", informa el portal RT.

De manera similar, la congregación de la Iglesia del Valle de Coachella, localizada en la misma ciudad, ofrece su membresía por 10 dólares y promete a los futuros seguidores, la posibilidad de adquirir productos con la planta.

Las autoridades locales ordenaron que ambas instituciones religiosas que pongan fin a la oferta de cannabis al público, en un plazo de 10 días, al considerar que esta práctica contradice la ley, ya que ninguna de ellas se encuentra registrada en los puntos de venta de marihuana medicinal autorizados.

"No estamos diciendo que la gente no pueda fumar marihuana con fines religiosos", explicó el abogado municipal Rick Doyle. Este afirmó que, "no se la puede vender de la manera en que lo hacen".

Los dueños de las tiendas vecinas a las iglesias se quejaron del constante arribo de fieles que "llegan a toda velocidad", para adquirir el producto y espantan a sus clientes por el fuerte olor que generan al fumar cannabis en las inmediaciones.

Por su parte, las congregaciones afectadas por esta restricción defendieron el uso de esta droga. "Nosotros bendecimos el cannabis antes de fumarlo mediante una corta plegaria", sostienen en la Iglesia del Valle de Coachella.