Mark Carney será el nuevo primer ministro de Canadá

Mark Carney fue elegido como nuevo líder del Partido Liberal de Canadá el domingo, en reemplazo del primer ministro Justin Trudeau, quien dejó el cargo tras una década en el poder.

Carney, de 59 años, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito financiero, aunque debuta en la política. Su llegada ocurre mientras Canadá enfrenta tensiones sin precedentes con Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.

