Más acusaciones contra Bill Cosby: nueve mujeres lo demandan por acoso sexual

Nueves mujeres han presentado una demanda este miércoles por acoso sexual contra el comediante y actor estadounidense Bill Cosby, según una exclusiva de la cadena NBC News.

La demanda ha sido presentada en el Tribunal de Distrito del estado de Nevada (Estados Unidos) tan solo unas semanas después de que se eliminase la ley que limitaba a dos años el tiempo para que los adultos involucrados en abusos sexuales presentasen sus casos ante un tribunal.

Las mujeres demandantes, que acusan a Cosby de usar su "enorme poder, fama y prestigio" para aislarlas y agredirlas sexualmente, son:

- Janice Dickinson.

- Lise-Lotte Lublin.

- Janice Baker Kinney.

- Lili Bernard.

- Heidi Thomas.

- Linda Kirpatrick.

- Rebecca Cooper.

- Pam Joy Abeyta.

- Angela Leslie.

Cosby ya había sido previamente acusado (y encontrado civilmente responsable por abuso sexual en 2022) por agresiones sexuales a lo largo de los años por más de 60 mujeres, cuyos casos datan desde hace décadas y que el comediante de 85 años ha negado de forma constante.

