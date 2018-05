Asesinan a tiros a cuatro niños y tres adultos en Australia

Agencia

SYDNEY, Australia.- Siete personas han sido encontradas muertas en una población rural de la región vinícola australiana de Margaret River, según ha informado la policía en las primeras horas del viernes.

De acuerdo con información de El País y el diario The Guardian, los cuerpos de cuatro niños y tres adultos fueron hallados en torno a una propiedad en Osmington, en el suroeste del país.

El comisionado de Policía del oeste de Australia, Chris Dawson, ha asegurado en una rueda de prensa que habían encontrado armas de fuego junto a los cadáveres, en los que se apreciaban heridas de bala. "Solo puedo describirlo como una situación horrible", dijo.

Police have blocked Osmington Rd about 400m from the property @abcsouthwestwa @abcnews @abcperth pic.twitter.com/A4v5irSRJW