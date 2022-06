Matan a empleada de Subway por poner “mucha mayonesa en un sándwich”

Un sujeto mató a balazos a una mujer y dejó herida a otra, ambas trabajadoras de la franquicia Subway, luego de que este recibiera un sándwich con “mucha mayonesa” en Atlanta.

De acuerdo con la información, el pasado domingo, un hombre identificado como Charles Hampton de 36 años de edad fue arrestado en zonas aledañas de la cadena de comida rápida.

Según los medios, el hombre ingresó al restaurante, pidió un sándwich, pero quedó inconforme con la preparación. Esto desató su irá contra las jóvenes.

FULL VIDEO: A customer kills a Subway worker in Downtown Atlanta because she put too much Mayo on his sandwich. pic.twitter.com/RwIiu63YxS

Las víctimas son dos féminas, una de 26 años que murió por arma de fuego y la otra de 24, ella sobrevivió al ataque pero está internada en el hospital con heridas graves.

Se menciona que dentro del establecimiento se encontraba un niño de cinco años, hijo de la mujer lesionada, el menor tendrá que recibir terapia a causa del trauma causado.

Atlanta police confirm they have arrested a 36-year-old man in connection to a deadly shooting at a Subway. Police say he was upset over how his sandwich was made. He shot and killed a 26-year-old woman over mayonnaise, injured a second woman. ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/GwsP3K78Dt